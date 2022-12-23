В Твери на Новоторжской столкнулись две иномарки

На месте аварии были затруднено движение. Фото: ГИБДД по Тверской области

В вечерний час пик 23 декабря в Твери, на улице Новоторжской столкнулись два автомобиля. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля Skoda, отвлеклась и въехала в Renault, который остановился для поворота налево.

Пострадал водитель Renault. Прибывшие на место ДТП медики, диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица. Его госпитализировали в одну из тверских больниц.