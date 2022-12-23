Военной академии воздушно-космической обороны в Твери исполнилось 65 лет

По случаю юбилея в стенах академии состоялось торжественное мероприятие. Фото: ПТО

23 декабря в стенах Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова торжественно отметили её 65-летие. Коллектив и ветеранов учреждения поздравили губернатор Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель областного парламента Сергей Голубев.

- Тверская область гордится тем, что на нашей земле работает одно из ведущих высших военных учебных заведений России. За прошедшие годы Академия стала неотъемлемой частью истории наших Вооруженных Сил и сегодня является одним из крупнейших центров исследований в области военно-космической обороны. В любые исторические эпохи преподаватели академии успешно решали главную задачу - это подготовка и воспитание высокообразованных офицеров, развитие военной науки, содействие росту обороноспособности нашей страны и дружественных государств, - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона выразил особую благодарность ветеранам академии.

Губернатор отметил – сегодня выпускники Академии составляют основу воздушно-космической обороны страны, вносят вклад в защиту безопасности и суверенитета России, совершенствование вооружения и военной техники.

Игорь Руденя вручил региональные награды представителям академии за доблестную безупречную службу, образцовое исполнение воинского долга, активное участие в работе по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи в Тверской области.

Губернатор наградил сотрудников ВАВКО. Фото: ПТО

- В этом зале находятся люди, который отдали и сегодня отдают свои сердца – в первую очередь это ветераны - нашей Отчизне. Уверен, что так будет всегда, во все времена. Адресую вам наилучшие пожелания - здоровья, процветания и успехов на благо нашей Родины и Академии», - обратился к сотрудникам, слушателям и ветеранам начальник Тверского территориального гарнизона, начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Андрей Семенов.

Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входит в число ведущих учреждений военного образования в России. Она готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук.

С академией связаны имена таких выдающихся военачальников, как маршалы Советского Союза Сергей Бирюзов и Павел Батицкий, главные маршалы авиации Александр Колдунов и Павел Жигарев, маршалы авиации Василий Судец и Георгий Зимин. 12 Героев Советского Союза работали в стенах Академии.