Число погибших в ДТП с участием "скорой" на М-10 под Тверью увеличилось до трёх человек

Ещё один человек скончался в итоге ДТП с участием скорой помощи и большегрузов. Фото: Прокуратура Тверской области.

В смертельном ДТП с участием машины скорой помощи, произошедшем 23 декабря под Тверью, погибли три человека. Эту информацию подтвердили в Управлении МВД по Тверской области. Ранее сообщалось о двоих погибших и троих пострадавших.

Напомним, на трассе М-10 "Россия", на окружной дороге в районе деревни Никулино Калининского района Тверской области, столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и машина скорой помощи. "Скорая" врезалась в один из большегрузов.

Установление всех обстоятельств этой аварии, ход проверки проводимой органами полиции, и принятие решения по её результатам находится на контроле областной Прокуратуры.