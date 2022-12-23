Тверьстат: Оливье в Тверской области за год подорожал на 8,8%, а селёдка под шубой - на 6,6%

Скоро на всех столах! Фото: Кира Санникова

В Тверьстате подсчитали, насколько за год подорожали два традиционных новогодних салата - оливье и селёдка под шубой.

Ведомство сообщает: Набор продуктов для приготовления оливье и селёдки под шубой на новогодний стол обойдется жителям Тверской области в 496,19 рублей и 228,34 рублей соответственно. По сравнению с ноябрём прошлого года приготовление оливье стало дороже на 8,76%, селёдки под шубой – на 6,57%.

В 2022 году среди 18 регионов Центрального Федерального округа по стоимости набора для оливье Тверская область занимала 4-е место, по стоимости набора для сельди под шубой – 6-е. Ранжир произведен по убыванию.

В Тверьстате также отмечают, что подорожание ингредиентов для этих салатов шло медленнее темпов общей инфляции, которая составила 12,3%.

Отметим, специалисты от статистики ведут собственный учёт и считают в средних ценах по региону. "КП"-Тверь" в этом году также традиционно подсчитала стоимость оливье - мы делаем это каждый год. После похода в ближайшие тверские магазины, мы определили, что любимый новогодний салат подорожал на 16% за год. Подробности нашего подсчёта вы можете прочитать здесь.