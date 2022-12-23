В Тверской области пьяный мужчина угнал и сжёг автомобиль вахтовика

Угонщик превратил авто в горелый хлам. Фото: УМВД по Тверской области

В Краснохолмском районе сотрудники полиции разыскали похищенный автомобиль, а точнее - то, что от него осталось. С заявлением о пропаже машины в полицию обратился 58-летний вахтовик, житель Костромской области.

По словам потерпевшего, он приехал в посёлок Сандово для работы. Ночью мужчина припарковал свой ВАЗ у дома, в котором жил, но забыл запереть авто, да ещё и оставил в замке ключ зажигания. Утром владелец своей машины не обнаружил и обратился в дежурную часть.

На одной из улиц Красного Холма автомобиль был обнаружен полицейскими. Увы, машина была частично разукомплектована и сожжена. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и личность подозреваемого.

- Им оказался 31-летний неработающий ранее судимый житель Краснохолмского района. В полиции он сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью решил покататься на чужой машине. Накатавшись, с целью сокрытия хищения злоумышленник поджёг транспортное средство, - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие.