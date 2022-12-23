В особой экономической зоне «Эммаусс» под Тверью планируется создать почти 16000 рабочих мест

В областном правительстве обсудили планы по развитию ОЭЗ «Эммаусс» Фото: ПТО

23 декабря губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии при областном правительстве. Рассмотрены вопросы, касающиеся создания и развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс».

- «Эммаусс» будет развиваться поэтапно. На первом этапе на площади около 140 га создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус. Общая площадь участков с учетом перспективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 тыс. га, - сообщила подробности пресс-служба правительства региона.

Областные власти окажут инвесторам поддержку в части развития инфраструктура ОЭЗ «Эммаусс».

Также сообщается, что всего там запланировано к реализации около 23 инвестпроектов и создание порядка 15,9 тыс. рабочих мест.