В Тверской области открыто новая врачебная амбулатория в селе Бурашево

В новом модульном здании амбулатории начался прием пациентов. Фото: ПТО

Начался прием пациентов в новом здании врачебной амбулатории в селе Бурашево под Тверью.

- Ввод объекта позволит повысить качество медицинской помощи для жителей сельских территорий - это один из приоритетов регионального здравоохранения, обозначенных губернатором Игорем Руденей, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Врачебная амбулатория в Бурашево - подразделение Калининской ЦРБ. Ее пациентами являются жители 19 населенных пунктов – всего это почти 4000 человек, из них свыше 1000 детей.

Прием в амбулатории ведут врач общей практики и врач-педиатр. Кроме того, там обустроен кабинет стоматолога.

В этом году в Тверской области также завершены ремонты в помещениях Тургиновской и Завидовской врачебных амбулаторий. В Калининском районе открыта амбулатория в поселке Чуприяновка.

Кроме того, в Верхневолжье ранее установлены новые врачебные амбулатории в поселке Южный Нелидовского округа, поселке Изоплит Конаковского района, в селе Ильинское Кимрского округа, в деревне Аввакумово Калининского района, поселке Ильино Западнодвинского округа.