В Тверской области женщина купила ветхий дом на средства маткапитала

На деньги маткапитала женщина купила ветхий дом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Молоковского района выявлены нарушения в части использования средств материнского капитала.

Установлено, что жительница Московской области на средства маткапитала купила частный дом в поселке Молоково. Строение оказалось ветхим и непригодным для жилья.

- При таких обстоятельствах договор купли-продажи жилого дома не соответствует требованиям действующего законодательства о целевом характере средств материнского капитала, - сообщили в прокуратуре области.

В целях зашиты интересов детей прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи указанного дома и применении последствий недействительности сделки.

Заявленные требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.