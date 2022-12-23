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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:00

В Тверской области женщина купила ветхий дом на средства маткапитала

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На деньги маткапитала женщина купила ветхий дом

На деньги маткапитала женщина купила ветхий дом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Молоковского района выявлены нарушения в части использования средств материнского капитала.

Установлено, что жительница Московской области на средства маткапитала купила частный дом в поселке Молоково. Строение оказалось ветхим и непригодным для жилья.

- При таких обстоятельствах договор купли-продажи жилого дома не соответствует требованиям действующего законодательства о целевом характере средств материнского капитала, - сообщили в прокуратуре области.

В целях зашиты интересов детей прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи указанного дома и применении последствий недействительности сделки.

Заявленные требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.