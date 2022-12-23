МЧС объявило экстренное предупреждение на выходные в Тверской области

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской области объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В период с 24 по 26 декабря на дорогах региона ожидается сильная гололедица.

Температура воздуха 24 декабря -3... +2. В ночь на 25 декабря похолодает до -11 градусов, днем -9... -4.

МЧС обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает: при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения; будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.).

Будьте предельно внимательны и осторожны, управляя автотранспортом.