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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 8:48

Тело мужчины нашли у подъезда дома в Бологовском районе Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти. Труп найден у подъезда одного из домов ЗАТО Озерный.

Место происшествия осмотрели следователи СК и сотрудники полиции. С целью установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.