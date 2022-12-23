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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:41

Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление врача

Мужчина пытался пройти в кабинет без очереди
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушитель оштрафован на 3000 рублей

Нарушитель оштрафован на 3000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Тверской области привлекли к административной ответственности за оскорбление медицинского работника. 37-летний мужчина пытался пройти в кабинет врача без очереди и, получив отказ, стал высказывать в ее адрес оскорбительные слова и нецензурные выражения.

Медработник обратилась в прокуратуру.

В отношении правонарушителя вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности. Виновный оштрафован на 3000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.