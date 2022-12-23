Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление врача

Нарушитель оштрафован на 3000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жителя Тверской области привлекли к административной ответственности за оскорбление медицинского работника. 37-летний мужчина пытался пройти в кабинет врача без очереди и, получив отказ, стал высказывать в ее адрес оскорбительные слова и нецензурные выражения.
Медработник обратилась в прокуратуру.
В отношении правонарушителя вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности. Виновный оштрафован на 3000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.