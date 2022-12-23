Прокуратура потребовала оснастить павильонами остановки в центре Твери

Прокуратура потребовала оснастить остановки навесами или павильонами Фото: Виктория ТУШКОВА

Прокуратура Центрального района Твери в ходе проверки установила, что остановочные пункты «Дворец молодежи» (по направлению из центра), «1-я городская больница» (ул. Бебеля), «Улица Дмитрия Донского», Автовокзал (по направлению в центр), «Баня №3» (по направлению из центра и в центр), «Железнодорожный вокзал» (по направлению из центра), «Тверская площадь» (по направлению из центра), «Трехсвятская улица» (по направлению в центр), «Библиотека имени Горького» (по направлению в центр), «1-я городская больница» (ул. Софья Перовской по направлениям из центра и в центр», «Площадь Победы» (по направлению в центр) не оснащены павильонами или навесами.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Твери и Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта провести работы по оснащению остановок.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.