В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Петровым

В Тверской области простились с погибшим военнослужащим Алексеем Петровым Фото: администрация Лихославльского муниципального округа

22 декабря в Лихославле простились с военнослужащим Алексеем Петровым, погибшим в ходе СВО.

- Алексей Петров погиб 25 октября при исполнении боевых задач в городе Артемовске Донецкой народной Республики. Ему было 27 лет, - сообщает администрация Лихославльского муниципального округа.

Алексей Дмитриевич родился в Лихославле, закончил Лихославльскую среднюю школу №2, Лихославльское училище механизации. Срочную службу проходил в ракетных войсках в Выборге Ленинградской области. Затем продолжил службу в рядах Российской Армии по контракту. После увольнения, вернулся на малую родину, работал в Твери. В марте 2022 года ушёл добровольцем исполнять воинский долг.

Алексея Петрова похоронили на родной земле со всеми воинскими почестями.