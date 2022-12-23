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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 7:28

Электросварщик погиб при выполнении работ в порту Тверской области

Проверку провела трудовая инспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Электросварщик погиб в порту Тверской области

Электросварщик погиб в порту Тверской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в порту города Кимры.

Несчастный случай произошел с электросварщиком ручной сварки отдела ремонтно-механической мастерской.

По предположению комиссии, при выполнении электросварочных работ, работнику стало плохо, из-за отсутствия ограждения он упал в воду и погиб.

- Основная причина несчастного случая: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно отсутствие временного ограждения, - вынесла заключение инспекция.

Сопутствующей причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.