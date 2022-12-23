Электросварщик погиб при выполнении работ в порту Тверской области

Электросварщик погиб в порту Тверской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в порту города Кимры.
Несчастный случай произошел с электросварщиком ручной сварки отдела ремонтно-механической мастерской.
По предположению комиссии, при выполнении электросварочных работ, работнику стало плохо, из-за отсутствия ограждения он упал в воду и погиб.
- Основная причина несчастного случая: неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно отсутствие временного ограждения, - вынесла заключение инспекция.
Сопутствующей причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.