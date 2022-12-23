20-летнего наркозакладчика задержали в Тверской области

Наркозакладчика задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков возле одного из домов по улице Красная в Вышнем Волочке задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у фигуранта пять полимерных свёртков с порошкообразным веществом. По информации оперативников, молодой человек собирался делать закладки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.