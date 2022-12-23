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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:03

Опасных паразитов выявили в рыбе из водохранилища Тверской области

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Опасные паразиты выявлены в рыбе Фото: архив "КП"

Опасные паразиты выявлены в рыбе Фото: архив "КП"

Возбудители паразитарных болезней выявлены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образцах рыбы, выловленной в одном из водохранилищ Верхневолжья.

В лабораторию пробы густеры и леща были направлены Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

По результатам исследований, проведенных визуальным и микроскопическим методами, выявлены возбудители постодиплостомоза, лигулеза, диплостомоза и параценогонимоза.

Сведения о выявлении возбудителей паразитарных болезней рыб направлены в Управление Россельхознадзора для принятия мер.