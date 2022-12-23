Губернатор Тверской области принял участие в заседании Госсовета РФ

Состоялось заседание Госсовета РФ. Фото: предоставлено ПТО

22 декабря Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета РФ. Обсуждались веяния и планы в молодежной политике в стране. В заседании принял участие губернатор Игорь Руденя.

Глава государства подчеркнул, что всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране. Президент отметил – важно продолжить развитие волонтерского движения, предоставить возможности для реализации профессионального потенциала подрастающего поколения, воплощать в жизнь просветительские проекты, посвященные российской истории и государственности.

Игорь Руденя после заседания Госсовета дал комментарий представителям СМИ. Губернатор, в частности, обозначил ключевые направления молодежной политики в Тверской области:

- Первое - это идеология, которая должна лежать в основе всех событий и планов. Для этого в Тверской области создан совет по духовно-нравственному воспитанию. Вторая составляющая - это выбор профессии и вопрос определения своей роли в будущем развитии страны. Третья составляющая - это возможность реализации своих планов в соответствии с выбором. Это образование, трудовая практика, возможность участвовать в интересных проектах.

Губернатор также отметил, что в регионе уделяется особое внимание поддержке многодетных семей, а также - трудовому воспитанию подрастающего поколения.

- В тверском регионе реализуется проект по организации для детей летней трудовой практики. При этом поддерживаем работодателей, которые трудоустраивают подростков - они получают компенсацию за выплаченную ребятам заработную плату. Кроме того, ввели доплаты за наставничество, - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.