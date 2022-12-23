В Тверской области мужчина заправил автомобиль на чужую банковскую карту

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 31-летняя жительница Удомли, потерявшая банковскую карту. Женщина рассказала, что с ее счета произошло несколько списаний средств на оплату топлива и покупок в магазинах.

Сотрудники полиции изучили документы и записи камер видеонаблюдения, расположенных в местах совершения оплаты и установили, что банковскую карту нашел 65-летний местный житель и решил ей воспользоваться. Мужчина заправил на АЗС автомобиль и совершил несколько покупок в магазинах.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Карту изъяли и завели уголовное дело по статье "Кража".