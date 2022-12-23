В Тверской области организован предновогодний рейд "Ёлочка"

В Тверской области организован рейд "Елочка" Фото: Министерство лесного комплекса Тверской области

В Тверской области до 31 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Ёлочка". В ходе рейда инспекторы выявляют факты незаконной рубки, транспортировки и реализации деревьев хвойных пород.

На территории лесного фонда организованы патрули, разработаны новые маршруты по защите участков с молодыми деревьями. На дорогах выставлены полицейские посты.

Министерство лесного комплекса Тверской области напоминает гражданам, что заготавливать ели и другие деревья хвойных пород для новогодних мероприятий могут предприниматели на основании договора купли-продажи, а также арендаторы лесных участков. Пилить и рубить деревья жителям запрещено.

Самостоятельный поход за новогодним деревом может обернуться административным штрафом от 3 000 до 4 000 рублей, с применением техники - от 4000 до 5000 рублей. А если ущерб составит более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ (до двух лет лишения свободы).

Сообщить о нарушении требований лесного законодательства можно на "горячую линию" лесной охраны: 8-800-100-94-00.