В Твери на время мероприятий будут перекрывать улицы

Движение и парковка будут ограничены на время мероприятий Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери в связи с проведением мероприятий 23 декабря будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие) на улице Гайдара. Ограничения действуют с 6:00 утра до окончания мероприятия.

28 декабря с 7:00 утра до окончания мероприятия будет ограничено движение и парковка на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов №1, №2 и №3; по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

Будьте внимательны, ищите пути объезда.