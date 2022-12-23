Сотрудники Тверского перинатального центра собрали теплые вещи для военнослужащих

Сотрудники перинатального центра отправили гуманитарную помощь для военных Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной отправили гуманитарную помощь российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО.

- В качестве гуманитарной помощи мы передали шерстяные носки, перчатки, балаклавы, шапки, резиновые тапки, - написала администрация центра в официальной группе в соцсети.

Также для военного госпиталя были переданы стойки для капельниц и лекарственные средства. Все было закуплено на личные средства коллектива.