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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:09

Сотрудники Тверского перинатального центра собрали теплые вещи для военнослужащих

И лекарства для военного госпиталя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники перинатального центра отправили гуманитарную помощь для военных Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники перинатального центра отправили гуманитарную помощь для военных Фото: vk.com/perinatalniicentr

Сотрудники Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной отправили гуманитарную помощь российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО.

- В качестве гуманитарной помощи мы передали шерстяные носки, перчатки, балаклавы, шапки, резиновые тапки, - написала администрация центра в официальной группе в соцсети.

Также для военного госпиталя были переданы стойки для капельниц и лекарственные средства. Все было закуплено на личные средства коллектива.