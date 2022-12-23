В Твери продолжает работу Рождественская ярмарка Фото: администрация Твери

На улице Трехсвятской продолжает работу Рождественская ярмарка. 25 декабря для гостей и покупателей подготовлена развлекательная программа.

В 15:00 начнется анимационная программа от Деда Мороза и Снегурочки с хороводами, конкурсами, играми и призами. Будет работать фотозона. В течение дня будет проходить дегустация сладостей из козьего молока, а с 14:00 - дегустация меда.

Напомним, ярмарка будет работать до 8 января с 11:00 до 20:00, кроме 1 января. Под часами на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу.