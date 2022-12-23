Дед Мороз со Снегурочкой приедут на Рождественскую ярмарку в Твери

Дед Мороз подарит детворе не только море позитива, но и подарки! Фото: Арина ВАСИНА

25 декабря на Рождественскую ярмарку на Трехсвятской в Твери пожалуют Дед Мороз со Снегурочкой. В 15 часов здесь пройдёт анимационная программа с хороводами, конкурсами, играми и призами.

«Посетители «Рождественской ярмарки» смогут сфотографироваться с главным новогодним волшебником и его внучкой,» - сообщают подробности праздника в администрации Твери. На ярмарке в этот день пройдёт дегустация сладостей из козьего молока и мёда.

Но не только по центру Твери прогуляется в это воскресенье Дед Мороз. Встречи с ним детворы запланированы в районных домах культуры.

В 11.40 Дед Мороз побывает на ёлке в досуговом центре «Истоки» (Петербургское ш., д. 95, стр. 1).

В 12.30 будет поздравлять детей на ёлке в ДК Литвинки (пос. Литвинки, 22).

В 13.10 - на ёлке у ДК «Затверецкий (ул. академика Туполева, 105).

13.50 - у ДК пос. Сахарово (пос. Сахарова, ул. маршала Василевского, 13).

14.40 - у ДК «Химволокно» (пл. Гагарина, 1).

15.30 - у ДК посёлка Элеватор (ул. Центральная,12).

15.55 - у ДК «Синтетик» (пос. Химиниститута, 31).

16.50 - у досугового центра «Мир» (ул.Можайского, 63).

Подробную программу праздничных новогодних и рождественских мероприятий в районах Твери смотрите здесь.