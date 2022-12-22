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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:21

В Твери прошли первые бесплатные экскурсии для детей в рамках проекта «Детям о важном»

Ребят сводили на обзорную экскурсию, рассказали о новогодних традициях и дали возможность сфотографироваться в карнавальных костюмах
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Проект создан для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Проект создан для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Фото: ПТО

В Тверской области стартовал проект «Детям о важном», в рамках которого в областном центре прошли первые бесплатные экскурсии для детей.

Проект создан для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Организатор - региональное Министерство туризма.

Для школьников организуют интерактивные программы, включающие обзорную экскурсию по Твери, посещение новых туристических локаций и чаепитие.

Первое мероприятие прошло в партнёрстве с информационным центром библиотеки имени Горького. Пешеходную экскурсию по Твери провела аттестованный гид Людмила Соколова. Ребята также узнали о традициях празднования Нового года в разных странах и провели фотосессию в тематических карнавальных костюмах.

Реализация проекта будет продолжена, сообщает пресс-служба областного правительства. В 2023 году география поездок может быть расширена. Экскурсии и программы предполагается проводить в малых городах Верхневолжья.