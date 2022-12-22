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НовостиПолитика22 декабря 2022 15:11

В Твери принято решение о формировании конкурсной комиссии по выбору главы города

Вопрос обсуждался на заседании гордумы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Депутаты приняли решение о назначении конкурсной комиссии Фото: Тверская городская Дума

Депутаты приняли решение о назначении конкурсной комиссии Фото: Тверская городская Дума

На внеочередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли решение "О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери". Это - отправная точка для формирования конкурсной комиссии.

Данное решение будет направлено губернатору Тверской области Игорю Рудене с просьбой назначить трех членов конкурсной комиссии.

Вторая половина состава будет утверждена Тверской городской Думой по предложениям главы Твери, председателя городской Думы или группы депутатов и общественных объединений.

После того, как конкурсная комиссия будет сформирована, Думой будет принято решение о назначении самого конкурса.