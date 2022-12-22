В Твери "Камаз" застрял в месте проведения коммунальных работ

"Камаз" провалился в яму на дороге Фото: ТИА

22 декабря на Ленинградской заставе в Заволжском районе Твери груженый "Камаз" увяз в грунте. Недавно в этом месте проводились коммунальные работы. Грузовик вытащили пожарной машиной.

Как рассказал ТИА депутат Тверской городской Думы Сергей Мамонов, который стал очевидцем ЧП, по всей видимости яму после ремонта плохо закопали. На место происшествия вызывали сотрудников Госавтоинспекции и прокуратуры.

Место провала огорожено сигнальной лентой, выставлены соответствующие знаки. Будьте внимательны!

Напомним, что еще одно коммунальное ЧП произошло в Твери 21 декабря. У гимназии №8, рядом с местом провала машины, обвалился грунт на тротуаре, в яму с кипятком провалился мужчина. Его жизни угрозы нет. На месте проводились восстановительные и ремонтные работы.