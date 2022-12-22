"Елка желаний": Губернатор Тверской области подарит трем детям на Новый год гитару и конструкторы

Игорь Руденя снял с новогодней ёлки в Кремле три шара с пожеланиями от детей. Фото: ПТО

22 декабря губернатор Игорь Руденя в Москве перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

- Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Также Игорь Руденя исполнит мечту 4-летнего мальчика Алексея из Запорожской области. Малыш также загадал получить в подарок на Новый год конструктор, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время было исполнено порядка 60 тыс. новогодних желаний.

Напомним, что в Твери 21 декабря начались губернаторские новогодние ёлки.