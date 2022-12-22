Жителя Тверской области будут судить за незаконный вылов рыбы

Жителя Тверской области ждет суд за незаконную рыбалку Фото: Степан КАМЕНЕВ

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов (п. «б, в» части 1 статьи 256 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 18 апреля 2022 года на берегу водоема Вышневолоцкого района обвиняемый ловил рыбу острогой. Данный способ массового истребления запрещен.

Нарушителю грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей, обязательные или исправительные работы, или лишение свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.