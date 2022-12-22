Более 800 пожаров произошли в жилье. Фото: Андрей Иванов.

В Главном управлении МЧС по Тверской области на специальной пресс-конференции подвели итоги года.

За 2022 год в Тверской области произошло более 3400 пожаров, из них более 800 - в жилье. Статистика пожаров снизилась по сравнению с прошлым годом на 12%.

Погибли в огне за год 120 человек (снижение на 20%).

Травмированы в пожарах более 50 человек (снижение на 15%).

Огнеборцы ликвидировали 17 торфяных пожаров и 44 лесных.

Наиболее частой причиной гибели людей в огне спасатели называют неосторожное обращение с огнём, в частности, курение в состоянии алкогольного опьянения.

Зимой также особую опасность несёт неправильная эксплуатация электрооборудования.

Подробнее о том, как избежать трагедий и ЧП с огнём, а также о безопасности на воде и правилах крещенских купаний, читайте на нашем сайте.