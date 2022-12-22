Более 800 пожаров произошли в жилье.
Фото: Андрей Иванов.
В Главном управлении МЧС по Тверской области на специальной пресс-конференции подвели итоги года.
За 2022 год в Тверской области произошло более 3400 пожаров, из них более 800 - в жилье. Статистика пожаров снизилась по сравнению с прошлым годом на 12%.
Погибли в огне за год 120 человек (снижение на 20%).
Травмированы в пожарах более 50 человек (снижение на 15%).
Огнеборцы ликвидировали 17 торфяных пожаров и 44 лесных.
Наиболее частой причиной гибели людей в огне спасатели называют неосторожное обращение с огнём, в частности, курение в состоянии алкогольного опьянения.
Зимой также особую опасность несёт неправильная эксплуатация электрооборудования.
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