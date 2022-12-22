В исполнении Лёши Зинатулина прозвучат рождественские истории Фото: vk.com/berezovy_skaz (Афиша)

Актёр-чтец Лёша Зинатулин представит в Твери театральный сериал "Святочные рассказы". Первый показ состоится 24 декабря в АРТотеке "Березовый сказ" (ул. Советская, 19).

В исполнении Лёши Зинатулина прозвучат рождественские истории. В основе первой серии - рассказ Ивана Бунина "Ида".

Гостей ждет моноспектакль и чаепитие с пирогами.

Далее, со 2 по 5 января, будет организован показ спектаклей по произведениям Чехова, Куприна, Мамина-Сибиряка.

Сбор гостей в 17:00, вход платный, количество мест ограничено (12+).