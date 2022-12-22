Капсулы с алкоголем запечатали в майонез для передачи подследственным в СИЗО-1 в Твери

Капсулы с алкоголем были запечатаны в майонез Фото: УФСИН России по Тверской области

В СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области пресекли попытку доставки алкогольной продукции на режимную территорию.

Капсулы с алкоголем были обнаружены младшим инспектором отдела режима и надзора СИЗО-1. В передаче, предназначенной для одного из обвиняемых, лежали пачки с майонезом и кетчупом, которые привлекли внимание инспектора. При нажатии внутри ощущались посторонние предметы.

- Из четырех упаковок были изъяты небольшие самодельные капсулы, наполненные спиртосодержащей жидкостью, - сообщили в УФСИН России по Тверской области.

В отношении отправителя передачи составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в Московский районный суд.