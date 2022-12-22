Тело мужчины обнаружено в одной из квартир дома в Торжке

Тело мужчины нашли в одной из квартир Торжка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1983 года рождения, в одной из квартир дома в Торжке.

Место происшествия осмотрели сотрудники полиции и СК.

- Следов борьбы в квартире не обнаружено. С целью установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование, - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.