Тело мужчины обнаружено в одной из квартир дома в Торжке

Тело мужчины нашли в одной из квартир Торжка Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1983 года рождения, в одной из квартир дома в Торжке.
Место происшествия осмотрели сотрудники полиции и СК.
- Следов борьбы в квартире не обнаружено. С целью установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование, - сообщили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.