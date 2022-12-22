В Твери таксистка-мошенница обманула пенсионера на 60 000 рублей

Женщина обманула пенсионера на 60 000 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 68-летний житель Твери и рассказал, что познакомился с женщиной, которая подвозила его на такси. В разговоре пассажир пожаловался на проблемы со здоровьем и в семье, а подозреваемая предложила ему снять порчу.

Магический обряд растянулся на несколько месяцев. Все это время мужчина передавал женщине деньги. Общая сумма составила 60 000 рублей. В итоге мужчина заподозрил обман и обратился в полицию.

Злоумышленницу задержали. Ею оказалась 52-летняя неработающая тверичанка цыганской народности. Деньги она успела потратить.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.