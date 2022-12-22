В Твери по Старому Волжскому мосту организовано реверсивное движение

На Старом Волжском мосту работает регулировщик Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Днем, 22 декабря, в Твери на Старом Волжском мосту организовали реверсивное движение.

Движение идет поочередно по разным полосам. Очевидцы сообщают, что движение регулируют два инспектора ГИБДД.

- В связи с повреждением части деформационного шва ограничено движение по одной полосе на Старом Волжском мосту со стороны Заволжского района в сторону центра города. Все ремонтные работы будут проведены в ночное время 23 декабря, - сообщили в администрации Твери.

Будьте внимательны при проезде участка.