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НовостиОбщество22 декабря 2022 11:24

В Твери по Старому Волжскому мосту организовано реверсивное движение

Движение регулируют инспекторы ГИБДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На Старом Волжском мосту работает регулировщик

На Старом Волжском мосту работает регулировщик

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Днем, 22 декабря, в Твери на Старом Волжском мосту организовали реверсивное движение.

Движение идет поочередно по разным полосам. Очевидцы сообщают, что движение регулируют два инспектора ГИБДД.

- В связи с повреждением части деформационного шва ограничено движение по одной полосе на Старом Волжском мосту со стороны Заволжского района в сторону центра города. Все ремонтные работы будут проведены в ночное время 23 декабря, - сообщили в администрации Твери.

Будьте внимательны при проезде участка.