В Твери утверждено пять мест, где в Новый год можно пускать фейерверки

Помните, что фейерверк - опасное развлечение. Фото: Евгения ГУСЕВА

В новогодние праздники в Твери будет пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки. Об этом прессе сообщили представители Главного управления МЧС России по Тверской области на итоговой пресс-конференции.

Пиротехнику можно будет запускать:

- в сквере у памятника Афанасию Никитину за Волгой;

- у кинотеатра "Мир" на площади Велико-Тырново;

- у ДК "Синтетик" в посёлке Химинститута;

- в сквере на проспекте Ленина ( напротив дома 25);

- в ландшафтном парке Тьмака.

Сотрудники МЧС также напомнили, что использовать пиротехнику вблизи зданий, особенно жилых домов, в помещениях и на балконах очень опасно и категорически запрещено.

Подробнее о том, как в региональном главке МЧС подвели итоги года, читайте на нашем сайте. Расскажем, сколько в Тверской области произошло пожаров и какой процент из них закончился трагически, в чём причины гибели людей в огне и на воде, и другие подробности.