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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:16

В Тверской области открыли доску памяти военнослужащего Павла Бобкова, погибшего в ходе СВО

Табличка появилась на здании школы в Жарковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Табличку открыли на здании Щучейской школы, где учился военнослужащий Фото: администрация Жарковского района

Табличку открыли на здании Щучейской школы, где учился военнослужащий Фото: администрация Жарковского района

В Жарковском районе установили мемориальную доску военнослужащему Павлу Бобкову, погибшему в ходе специальной военной операции.

Павел Бобков награждён Орденом Мужества посмертно. Памятное мероприятие прошло в Щучейской школе, где учился военнослужащий. Об этом сообщает администрация Жарковского района.

В торжественном митинге приняли участие мать, родные и близкие погибшего, школьники, учителя, представители органов власти, юнармейцы.

- Павел Анатольевич был хорошим товарищем, справедливым, смелым, решительным и выдержанным, трудолюбивым. На примере мужества военнослужащего будут воспитываться новые поколения учеников этой школы, - отметили учителя.

В память о погибшем к табличке возложили цветы.