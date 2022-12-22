В Твери потушили условный пожар в здании детской горбольницы №1

Условный пожар успешно ликвидирован Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Тверской области провели пожарно-тактическое учение на здании Детской городской больницы №1 в Твери.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания произошло возгорание кровли на площади 100 кв. метров. Дым распространился по путям эвакуации, угрожая безопасности людей.

Медперсонал сообщил о ЧП в пожарную охрану и включил системы оповещения. Началась эвакуация. Пожару был присвоен 2 повышенный ранг опасности. По прибытию спасатели проверили все помещения, двух пострадавших эвакуировали с помощью пожарной автолестницы, еще двух пострадавших эвакуировали со второго этажа. В результате тушения пожар успешно ликвидировали.

- В ходе учений были отработаны действия медицинского персонала по переводу тяжелобольных пациентов в другое медицинское учреждение. Руководство ГУ МЧС России по Тверской области детально рассмотрело ход проведения тренировки, дана оценка действиям пожарных, а также представителей учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе ведомства.