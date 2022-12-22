В Ржеве пьяного водителя отстранили от управления автомобилем

У пьяного водителя забрали автомобиль в Тверской области
Фото: Виктория ТУШКОВА
Вечером, 16 декабря, на улице Севастопольской в Ржеве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Ситроен", за рулем которого находился 35-летний местный житель. Инспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже был привлечён к уголовной ответственности и лишён права управления транспортным средством за нетрезвое вождение на 24 месяца. Машину забрали и поместили на штрафстоянку.
На фигуранта завели уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.