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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 8:18

В Твери из магазина спорттоваров мужчина украл пуховик

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержали Фото: архив "КП"

Подозреваемого в краже задержали Фото: архив "КП"

В дежурную часть Московского отдела полиции обратился администратор магазина одежды на Октябрьском проспекте в Твери. По словам мужчины, из торгового зала был похищен мужской пуховик за 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 43-летний местный житель. В полиции он сознался в краже.

Украденный пуховик мужчина продал неизвестному, а деньги потратил. В тот же день на сайте объявлений оперативники обнаружили информацию о продаже куртки. Вещь вернули.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.