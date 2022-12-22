В Твери из магазина спорттоваров мужчина украл пуховик

Подозреваемого в краже задержали Фото: архив "КП"

В дежурную часть Московского отдела полиции обратился администратор магазина одежды на Октябрьском проспекте в Твери. По словам мужчины, из торгового зала был похищен мужской пуховик за 20 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 43-летний местный житель. В полиции он сознался в краже.

Украденный пуховик мужчина продал неизвестному, а деньги потратил. В тот же день на сайте объявлений оперативники обнаружили информацию о продаже куртки. Вещь вернули.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.