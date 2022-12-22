Ветераны УФСИН по Тверской области передали теплые вещи военнослужащим в зоне СВО

Ветераны УФСИН собрали теплые вещи для бойцов СВО Фото: УФСИН России по Тверской области

Ветеранская организация УФСИН России по Тверской области под руководством председателя Ирины Воронцовой организовала сбор новых теплых вещей, необходимых мобилизованным: носков, варежек с откидным клапаном, шарфов.

- Собранные вещи переданы в тверской штаб "Помощь Донбассу". Помимо теплых вещей ветераны написали защитникам Отечества письма с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Акция УФСИН по сбору помощи продолжается.