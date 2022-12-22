Тротуары в Твери превратились в каток после ледяного дождя

Тверь сковало льдом. Будьте осторожны! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери в ночь на 22 декабря прошел ледяной дождь. Температура воздуха поднялась до "плюсовой" отметки, и тротуары превратились в каток.

Некоторые участки к утру обработали противогололедными материалами, но в основном скользкость сохраняется.

Будьте осторожны при передвижении пешком и управлении транспортными средствами.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение дня 22 декабря.

Также дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют на 23 и 24 декабря. Температура воздуха в дневные и ночные часы -2... +3 градуса. Возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Проявите внимательность и не ходите под крышами зданий.