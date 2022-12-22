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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:51

Прокуратура Тверской области проведет прием участников долевого строительства

Мероприятие состоится 27 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проведет прием дольщиков Фото: архив "КП"

Прокуратура проведет прием дольщиков Фото: архив "КП"

27 декабря начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры области Максим Вахитов совместно с начальником отдела контроля и надзора в области долевого строительства Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием граждан по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Мероприятие состоится в период с 10:00 до 11:00.

Предварительная запись на прием осуществляется в прокуратуре Тверской области по телефонам: (4822) 50-60-32; 50-60-61.