На Московском шоссе в Твери столкнулись иномарка и служебный автомобиль

ДТП на Московском шоссе в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло на Московском шоссе у дома №22 в Твери 22 декабря.

28-летняя женщина-водитель на автомобиле "Митсубиси Лансер" проезжала на разрешающий сигнал светофора, поворачивала с Московского шоссе на набережную реки Лазури, на встречу на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом проехал автомобиль "Форд" газовой службы. Произошло столкновение.

В ДТП пострадала водитель "Мицубиси". Девушку доставили в больницу.