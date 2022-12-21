В Твери переселенцам из Морозовского городка вручают ключи от квартир в новостройках на улице Фрунзе

В квартиры в новостройках из ветхих казарм переселят 451 семью. Фото: ПТО

В Твери идет выдача ключей жителям, которых переселяют из ветхих и аварийных казарм Морозовского городка. Граждане переезжают в квартиры в трёх построенных в этом году 10-этажных домах на улице Фрунзе.

Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Гражданам-переселенцам из Морозовского городка уже выдают ключи от новых квартир. Фото: ПТО

В октябре 2022 года губернатор Игорь Руденя и полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев осмотрели квартиры для переселенцев в новых домах.

Сейчас сотрудники администрации города совместно с жителями Морозовского городка проводят процедуры оформления документов. В октябре и ноябре организованы осмотр и приемка квартир жителями.

Для удобства жителей в администрации Пролетарского района организован выездной пункт МФЦ.

Для удобства жителей организован выездной пункт МФЦ. Фото: ПТО

- Ключи выдали быстро, сразу забрали документы на прописку. В течение этой недели оформление документов должны закончить, – рассказала житель Морозовского городка Алена Садикова. – Помимо этого нам объяснили, что после получения прописки и регистрации договора социального найма можно сразу подать заявление на приватизацию новой квартиры.

Все квартиры в домах по улице Фрунзе сданы «под ключ», в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника.

Расселение жителей ветхих казарм Морозовского городка позволит завершить первый этап проекта реновации этого историко-архитектурного комплекса. После этого запланированы работы по реставрации и развитию городка.