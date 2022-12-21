В Твери простились с гвардии старшим сержантом Павлом Яковлевым, погибшим на Донбассе

Гвардии старший сержант Павел Яковлев погиб на Донбассе Фото: администрация Твери

21 декабря в Твери простились с военнослужащим Павлом Яковлевым, погибшим при выполнении служебного долга в ходе СВО.

Павел Яковлев родился поселке Ленинский Павлодарской области республики Казахстан. С 1990 года жил в Твери, работал электросварщиком в МУП «РЭУ», затем в УК «Заря».

С октября 2022 года проходил службу в должности командира эвакуационного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона в Ленинградской области в воинском звании - гвардии старший сержант. В конце 90-х годов Павел Яковлев получил боевой опыт на Северном Кавказе и принимал участие в военных действиях во время Первой чеченской кампании.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Подвиг Павла Александровича, защищавшего суверенитет России и жизнь мирных граждан, навсегда вписан в историю тверского края, сохранится в сердцах родных и близких людей, - отметил глава региона.

Отпевание Павла Яковлева прошло в Воскресенском кафедральном соборе, траурный митинг состоялся на Дмитрово-Черкасском кладбище. Героя похоронили с воинскими почестями.