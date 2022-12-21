В Твери дети побывали на Губернаторской новогодней ёлке

В Твери начались традиционные Губернаторские новогодние ёлки для детей. Праздничные представления организованы в театре драмы. Фото: ПТО

21 декабря около 700 детей из разных районов Верхневолжья стали гостями первой Губернаторской новогодней ёлки. Её нарядили в Тверском областном академическом театре драмы.

- Всего в учреждении пройдет 7 представлений, участниками которых станут почти 5000 ребят, - уточнили в пресс-службе областного правительства. - Новогодние праздники также проходят в учреждениях культуры в муниципалитетах Тверской области.

Также сообщается, что праздник в драмтеатре посетили дети участников специальной военной операции, дети из семей погибших военнослужащих, воспитанники детских домов и школ-интернатов, юные жители Верхневолжья из многодетных семей и семей с невысокими доходами. Кроме того, зрителями стали одаренные дети – победители и призёры научных, творческих, технических конкурсов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований.

Ребятам показали новогоднюю премьеру драмтеатра - музыкальную сказку «Стойкий оловянный солдатик». А предварила спектакль веселое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, роли в которой, в том числе, исполнили учащиеся детской школы искусств и музыкального колледжа имени Мусоргского.

В фойе театра для юных жителей Верхневолжья создали тематические зоны и развлекательные площадки.

После представления всем детям вручили сладкие новогодние подарки.

Напомним, что в этом году решением губернатора Игоря Рудени расширена категория детей Верхневолжья, которым предусмотрены новогодние подарки. В частности, их получат все дети в возрасте от 3 до 17 лет из многодетных семей (вне зависимости от уровня доходов), с ребята с инвалидностью, мальчики и девочки, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.

Кроме того, в Верхневолжье принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников СВО.

Всего данной мерой поддержки в 2022 году охвачено около 50 тысяч детей Верхневолжья.