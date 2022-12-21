Три туристических объекта Тверской области вошли в ТОП-10 лучших отелей России

У нас и зимой красиво. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Три туробъекта Тверской области вошли в десятку лучших в России. Топ лучших отелей был составлен российскими тревел-блогерами и журналистами по итогам 2022 года.

В десятку вошли: бутик-отель «Амбар-Гранд» в Торжке, загородный отель «Барская усадьба» в Старицком муниципальном округе и отель-усадьба «Времена года» в Торопецком районе.

«В настоящее время в регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма. Благодаря федеральной поддержке в текущем году в Верхневолжье была активизирована работа по созданию новых гостиниц и мест размещения», - отмечают в пресс-службе правительства Тверской области.