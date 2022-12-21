В Твери автобус чуть не сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Ещё чуть-чуть и произошла бы трагедия. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Твери автобус чуть не сбил женщину, которая рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Видео произошедшего со ссылкой на соцсети опубликовала областная Госавтоинспекция.

Видно, как молодая женщина быстро бежит через дорогу и едва успевает затормозить перед едущим автобусом - ещё доля секунды и случилась бы трагедия.

Тверская Госавтоинспекция обратилась к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью.

- Наезды на пешеходов в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между автомобилем и человеком, - отмечают областной ГИБДД. - Переходите дорогу только в разрешенных для этого местах. будьте внимательны, прежде чем вступить на пешеходный переход, убедитесь, что все транспортные средства остановились и уступают Вам дорогу. Помните, что внимательность – залог безопасности пешехода! Для обеспечения безопасности в темное время суток используйте световозвращающие элементы.