В Твери бродячая собака напала на 13-летнюю девочку и женщину, проводится проверка

Будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В микрорайоне Мамулино Твери бродячая чёрная собака напала на девочку 13 лет и женщину. Как сообщили 18 декабря в местной группе в соцсетях очевидцы, собака порвала девочке куртку и укусила за ногу, после чего набросилась на женщину, также укусила её и порвала одежду.

Информацию о произошедшем сейчас проверяют прокуратура и следователи СКР.

- Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

По сообщению пресс-службы областной Прокуратуры, В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.