Следователи выясняют обстоятельства падения мужчины в яму с кипятком в Твери

СК проводит проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту падения мужчины в яму с кипятком, образовавшуюся в результате провала грунта.

ЧП произошло 21 декабря в Заволжском районе города, вблизи гимназии №8.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

Место происшествия огорожено, идут ремонтные работы. Организована прокурорская проверка.

После установления следователем всех обстоятельств происшествия, будет принято процессуальное решение.