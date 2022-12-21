Следователи выясняют обстоятельства падения мужчины в яму с кипятком в Твери

СК проводит проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту падения мужчины в яму с кипятком, образовавшуюся в результате провала грунта.
ЧП произошло 21 декабря в Заволжском районе города, вблизи гимназии №8.
Мужчине оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.
Место происшествия огорожено, идут ремонтные работы. Организована прокурорская проверка.
После установления следователем всех обстоятельств происшествия, будет принято процессуальное решение.